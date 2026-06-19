В Иркутске выросла заболеваемость туберкулезом среди пожилых людей

В администрации Иркутска обсудили эпидемиологическую ситуацию по туберкулезу. Оказалось, что в областном центре болезнь находят лучше, чем в среднем по области. Почти 77% заболевших выявили при профилактических осмотрах, а по региону этот показатель около 69%.