Пенсионер из Приморья лишился более 2,7 млн рублей, поверив лже-силовикам

Пенсионер из Владивостока перевел все свои сбережения на продиктованный по телефону счет, думая, что спасает их от мошенников, на деле он отдал деньги пособнице из Татарстана. Однако благодаря вмешательству прокуратуры суд постановил взыскать с нее всю сумму, включая проценты, и теперь пенсионер сможет вернуть потерянное, сообщила пресс-служба прокуратуры Приморья.