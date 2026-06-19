Пенсионер из Приморья лишился более 2,7 млн рублей, поверив лже-силовикам

Пенсионер из Владивостока перевел все свои сбережения на продиктованный по телефону счет, думая, что спасает их от мошенников, на деле он отдал деньги пособнице из Татарстана. Однако благодаря вмешательству прокуратуры суд постановил взыскать с нее всю сумму, включая проценты, и теперь пенсионер сможет вернуть потерянное, сообщила пресс-служба прокуратуры Приморья.
«Уссурийский городской прокурор обратился в Набережночелнинский городской суд с иском о взыскании с указанного лица суммы неосновательного обогащения. Суд удовлетворил требования прокурора в полном объёме, взыскав с ответчика более 2,7 млн рублей, включая проценты за пользование чужими денежными средствами», — говорится в сообщении.
В октябре 2024 года 66-летнему жителю Владивостока позвонили неизвестные, представились сотрудниками полиции и убедили, что его сбережения в опасности. Мужчина, следуя инструкциям, перевел средства на продиктованный «безопасный» счет.
Как выяснилось позже, этот счет принадлежал 34-летней женщине из Набережных Челнов. Она добровольно предоставила свою банковскую карту для незаконных операций, фактически став посредником в хищении.
Уссурийская прокуратура оперативно подготовила иск о взыскании неосновательного обогащения. Суд в Татарстане встал на сторону пострадавшего и постановил взыскать с ответчицы не только всю сумму перевода, но и проценты за незаконное пользование деньгами.
Сейчас городская прокуратура Уссурийска держит на контроле фактическое исполнение решения — деньги должны поступить пенсионеру в ближайшее время. Параллельно идет расследование уголовного дела по статье 159 УК РФ (мошенничество). Правоохранители устанавливают всех соучастников, включая тех, кто звонил жертве и координировал перевод.
Напомним, что недавно прокуратура Партизанского района утвердила обвинительное заключение в отношении женщины, работавшей в салоне связи. Ей инкриминируют неправомерный доступ к защищённой компьютерной информации с использованием служебных полномочий и с корыстной целью.