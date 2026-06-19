Томский охотник застрелил друга, приняв его за плывущего по реке лося

Всё случилось ночью. По версии следствия, обвиняемый и его 45-летний приятель охотились в лесу у посёлка Четь-Конторка Тегульдетского района. Охотник заметил движение на воде, решил, что это лось и выстрелил из гладкоствольного ружья. Пуля попала человеку в грудь и тот скончался на месте. Стрелявший во всём сознался.