В США раскрыли личность организатора сорванного теракта на турнир UFC в Белом доме

По данным министерства, Альварес въехал в США по туристической визе B2 еще в 2001 году и остался в стране после истечения срока ее действия. Во время президентства Барака Обамы он получил защиту от депортации в рамках программы DACA, которая распространяется на лиц, нелегально прибывших в США в детском возрасте.