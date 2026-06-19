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Силы ПВО уничтожили за ночь 133 украинских БПЛА над территорией России

Силы противовоздушной обороны ликвидировали за ночь 133 украинских беспилотника над российскими регионами. Об этом в пятницу, 19 июня, сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ.

Силы противовоздушной обороны ликвидировали за ночь 133 украинских беспилотника над российскими регионами. Об этом в пятницу, 19 июня, сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ.

По данным оборонного ведомства, БПЛА уничтожили над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Воронежской, Орловской, Смоленской, Тульской, Ростовской, Рязанской областей, Московского региона, Республики Крым, а также над акваторией Черного моря.

— В течение ночи в период с 20:00 мск 18 июня текущего года до 07:00 мск 19 июня дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 133 украинских беспилотных летательных аппарата, — говорится в сводке МО в канале в МАКС.

18 июня ВСУ попытались нанести удар по Москве с помощью около 194 беспилотников. Системы ПВО сбили дроны на подлете к столице. В результате атаки в Подмосковье пострадали 17 человек. В Раменском травмы живота, таза и конечностей получил 22-летний молодой человек, его доставили в больницу.

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