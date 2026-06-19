Силы ПВО уничтожили за ночь 133 украинских БПЛА над территорией России

Силы противовоздушной обороны ликвидировали за ночь 133 украинских беспилотника над российскими регионами. Об этом в пятницу, 19 июня, сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ.
— В течение ночи в период с 20:00 мск 18 июня текущего года до 07:00 мск 19 июня дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 133 украинских беспилотных летательных аппарата, — говорится в сводке МО в канале в МАКС.
18 июня ВСУ попытались нанести удар по Москве с помощью около 194 беспилотников. Системы ПВО сбили дроны на подлете к столице. В результате атаки в Подмосковье пострадали 17 человек. В Раменском травмы живота, таза и конечностей получил 22-летний молодой человек, его доставили в больницу.