В Иркутске карманника осудят за кражу 3 млн рублей у пассажира автобуса

— 61-летняя пассажирка везла три миллиона рублей, выплаченные ей после гибели сына в зоне СВО. Деньги она сняла со счета по указке мошенников и собиралась перевести их через банкомат якобы для сохранности. Вместе с невесткой она села в маршрутку, где в переполненном салоне преступник вытащил пакет с деньгами и вышел на ближайшей остановке, — рассказывают в прокуратуре и МВД региона.