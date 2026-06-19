Над Калужской областью ночью уничтожили семь БПЛА

По словам главы региона, беспилотники были сбиты над территорией пяти муниципальных округов, а также на окраине областного центра.
«Ночью силами ПВО уничтожены 7 БПЛА над территорией Бабынинского, Медынского, Козельского, Ульяновского и Хвастовичского муниципальных округов, а также на окраине Калуги», — написал Шапша.
Губернатор уточнил, что на местах падения обломков уже работают оперативные группы. По предварительным данным, жертв и разрушений инфраструктуры нет.
Ранее Life.ru писал, что украинские военные также нанесли удар беспилотниками по Тульской области — российские подразделения ПВО перехватили и уничтожили три вражеских аппарата. По предварительной информации, повреждений зданий и инфраструктуры в регионе не зафиксировано, мирные жители не пострадали. Власти предупредили, что угроза атаки БПЛА в Тульской области сохраняется.
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