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Дело блогерши Лерчек передали другому судье

Уголовное дело блогерши Валерии (Лерчек) Чекалиной передали для рассмотрения другому судье. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на материалы суда.

Уголовное дело блогерши Валерии (Лерчек) Чекалиной передали для рассмотрения другому судье. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на материалы суда.

Дело, ранее находившееся в производстве судьи Екатерины Кузьминой и приостановленное ею до выздоровления блогерши, страдающей раком желудка четвертой стадии, передано судье Джемалу Курбанову.

При этом ходатайство прокуратуры о назначении повторной комплексной судебно-медицинской экспертизы в суд пока не поступало, уточняет агентство.

14 июня Чекалина посетила свадьбу друзей. Она танцевала, отдыхала и даже смогла поймать букет. Многие пользователи в Сети пишут, что она не похожа на больную раком четвертой степени.

«Вечерняя Москва» узнала у онколога Евгения Черемушкина, насколько успешным может быть лечение рака и может ли тяжелая болезнь блогера отразиться на самочувствии новорожденного ребенка.

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Биография Лерчек (Валерии Чекалиной)
Валерия Чекалина, более известная как Лерчек, — российский блогер, предприниматель и инфлюенсер, получившая широкую известность благодаря социальным сетям и собственным онлайн-проектам. Подробности ее биографии — в материале.
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