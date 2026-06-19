В Воронеже и трех муниципалитетах области выли сирены ночью и утром 19 июня

Уже через 20 минут — в 2:28 — режим отменили. А утром сирены завыли в Острогожском и Лискинском районах — в 7:30 и 7:39 соответственно. В этих муниципалитетах режим непосредственного удара дронов сохраняется до сих пор.
Что касается опасности атаки БпЛА, то она действует уже свыше шести часов — с 2:15.
По данным Минобороны РФ, в ночь с 18 на 19 июня перехвачены и уничтожены 133 украинских БпЛА самолетного типа над территориями 12 регионов РФ, включая Воронежскую область, и над акваторией одного моря.
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