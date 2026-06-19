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Два пассажирских вагона сошли с рельсов на станции в Петербурге

К счастью, никто не пострадал.

Источник: Комсомольская правда

Два пассажирских вагона сошли с рельсов на станции «Санкт-Петербург-Товарный-Московский». Об этом сообщил NEWS.ru со ссылкой на пресс-службу Северо-Западной транспортной прокуратуры. Инцидент произошел 18 июня на территории пассажирского вагонного депо. В вагонах никого не было. Один из вагонов следовал в депо для промывочных работ и не перевозил пассажиров.

— В связи со сходом вагона на путях необщего пользования в Санкт-Петербурге транспортная прокуратура начала проверку. Специалисты оценят соблюдение норм безопасности при эксплуатации железнодорожного транспорта, — уточнили в пресс-службе надзорного органа.

Движение других поездов не было нарушено. В настоящее время на месте происшествия ведутся восстановительные работы.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что пассажиров самолета Москва-Касабланка выпустили в Пулково спустя 7 часов ожидания.