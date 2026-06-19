Два пассажирских вагона сошли с рельсов на станции в Петербурге

Два пассажирских вагона сошли с рельсов на станции «Санкт-Петербург-Товарный-Московский». Об этом сообщил NEWS.ru со ссылкой на пресс-службу Северо-Западной транспортной прокуратуры. Инцидент произошел 18 июня на территории пассажирского вагонного депо. В вагонах никого не было. Один из вагонов следовал в депо для промывочных работ и не перевозил пассажиров.