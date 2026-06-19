Уголовное дело о дискредитации ВС РФ возбудили против певицы Тины Кароль

Ранее под следствие за дискредитацию ВС РФ попал заместитель председателя партии «Яблоко» и зампред псковского регионального отделения Лев Шлосберг*. В июне прошлого года его отправили под домашний арест на два месяца. Позднее в отношении фигуранта завели новое уголовное дело. Спустя несколько дней после этого Шлосберга* внесли в список террористов и экстремистов в России.