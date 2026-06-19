Уголовное дело о дискредитации ВС РФ возбудили против певицы Тины Кароль

Уголовное дело о дискредитации Вооруженных сил России возбудили против украинской певицы Тины Кароль. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.
По данным правоохранительных органов, основанием для возбуждения дела стала систематическая поддержка певицей украинских подразделений. В публикации также утверждается, что артистка посещала позиции ВСУ, включая контрольно-пропускные пункты украинских формирований.
Максимальное наказание по предъявленным обвинениям предусматривает до 20 лет лишения свободы, уточняется в публикации.
Ранее под следствие за дискредитацию ВС РФ попал заместитель председателя партии «Яблоко» и зампред псковского регионального отделения Лев Шлосберг*. В июне прошлого года его отправили под домашний арест на два месяца. Позднее в отношении фигуранта завели новое уголовное дело. Спустя несколько дней после этого Шлосберга* внесли в список террористов и экстремистов в России.
*Признан иноагентом, внесен в список террористов и экстремистов.