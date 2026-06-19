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Боксера из Тольятти арестовали по делу Ильи Трабера

Басманный суд Москвы заключил под стражу на два месяца питерского бизнесмена Илью Трабера, обвиняемого по делу о заказных убийствах, и боксера Алисултана Надирбегова из Тольятти, сообщает ТАСС.

75-летнему бизнесмену предъявлено обвинение по пп. «ж», «з» ч. 2 ст. 105 (убийство организованной группой из корыстных побуждений), ч. 4 ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия организованной группой). Оно связано с убийством в 2020 г. предпринимателя и депутата муниципального образования Выборгского района Ленинградской области Александра Петрова — отца первого российского пилота «Формулы-1» Виталия Петрова.

По версии следствия, киллером, убившим Петрова из снайперской винтовки был Надирбегов.

Алисултан Надирбегов родился в Дагестане, профессиональным боксом занимался в Тольятти. Дважды чемпион России по боксу. На профессиональном ринге его высшим достижением стал пояс интерконтинентального чемпиона WBO Asia-Pacific в весовой категории до 69,6 килограмма. Тогда он находился на 10-м месте рейтинга Всемирной боксерской организации (WBO).

Надирбегов имел условную судимость. Он был участником «разборок» на деревообрабатывающем предприятии «Холдинг» в Ульяновской области, произошедших в 2016 году. Тогда один человек погиб, трое были ранены.