Боксера из Тольятти арестовали по делу Ильи Трабера

Алисултан Надирбегов родился в Дагестане, профессиональным боксом занимался в Тольятти. Дважды чемпион России по боксу. На профессиональном ринге его высшим достижением стал пояс интерконтинентального чемпиона WBO Asia-Pacific в весовой категории до 69,6 килограмма. Тогда он находился на 10-м месте рейтинга Всемирной боксерской организации (WBO).