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Подозреваемую в сбыте «синтетики» семейную пару задержали в Талдыкоргане

Талдыкорган. 19 июня. КазТАГ — В Талдыкоргане задержали семейную пару, которая подозревается в сбыте синтетических наркотиков, сообщает пресс-служба министерства внутренних дел.

Источник: КазТАГ

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники управления по противодействию наркопреступности департамента полиции области Жетысу в Талдыкоргане задержали семейную пару — 33-летнюю жительницу Алматы и 43-летнего жителя Алматинской области, подозреваемых в сбыте синтетических наркотиков», — говорится в сообщении.

По версии следствия, супруги занимались сбытом наркотических веществ через тайники-закладки, получая инструкции от куратора через мессенджер. Во время личного досмотра и последующих следственных мероприятий у них изъяли свертки с порошкообразным веществом, а также приспособления, предположительно использовавшиеся для фасовки и распространения наркотиков.

«Кроме того, при обыске места их временного проживания в Талдыкоргане сотрудники полиции обнаружили дополнительные партии запрещенных веществ и приспособления, свидетельствующие о противоправной деятельности», — добавили в МВД.

По итогам следственных мероприятий из незаконного оборота изъяли 260 граммов мефедрона. Подозреваемые помещены в изолятор временного содержания, продолжается досудебное расследование.