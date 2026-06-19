Подозреваемую в сбыте «синтетики» семейную пару задержали в Талдыкоргане

По версии следствия, супруги занимались сбытом наркотических веществ через тайники-закладки, получая инструкции от куратора через мессенджер. Во время личного досмотра и последующих следственных мероприятий у них изъяли свертки с порошкообразным веществом, а также приспособления, предположительно использовавшиеся для фасовки и распространения наркотиков.