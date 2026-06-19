Подозреваемую в сбыте «синтетики» семейную пару задержали в Талдыкоргане

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники управления по противодействию наркопреступности департамента полиции области Жетысу в Талдыкоргане задержали семейную пару — 33-летнюю жительницу Алматы и 43-летнего жителя Алматинской области, подозреваемых в сбыте синтетических наркотиков», — говорится в сообщении.
По версии следствия, супруги занимались сбытом наркотических веществ через тайники-закладки, получая инструкции от куратора через мессенджер. Во время личного досмотра и последующих следственных мероприятий у них изъяли свертки с порошкообразным веществом, а также приспособления, предположительно использовавшиеся для фасовки и распространения наркотиков.
«Кроме того, при обыске места их временного проживания в Талдыкоргане сотрудники полиции обнаружили дополнительные партии запрещенных веществ и приспособления, свидетельствующие о противоправной деятельности», — добавили в МВД.
По итогам следственных мероприятий из незаконного оборота изъяли 260 граммов мефедрона. Подозреваемые помещены в изолятор временного содержания, продолжается досудебное расследование.