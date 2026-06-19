В Башкирии стали известны новые подробности ДТП с гибелью медиков

Между тем «Башинформу» собственный источник в правоохранительных органах рассказал новые подробности случившегося. По предварительным данным, на месте, где произошло ДТП, ведутся ремонтные работы. Все машины остановились на запрещающий сигнал светофора. «Скорая», возвращавшаяся со стороны Уфы в сторону Дуванского района со служебного вызова, по всей видимости, на скорости врезалась в стоящие автомобили «Лада Веста», большегруз «Мерседес», а также совершила касательное столкновение с грузовиком Iveco.