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В российском регионе после ЧП на АЗС пострадал мужчина

В Холмске во время работ на автозаправке по улице Железнодорожной произошёл хлопок.

В Холмске во время работ на автозаправке по улице Железнодорожной произошёл хлопок. При проведении технических мероприятий вспыхнула газовоздушная смесь. Пострадал мужчина, его госпитализировали в Холмскую центральную районную больницу.

В пресс-службе ГУ МЧС по Сахалинской области сообщили, что на АЗС произошла вспышка газовоздушной смеси без последующего горения. Один человек получил травмы и был доставлен в больницу.

Когда на место прибыли сотрудники 3-й пожарно-спасательной части, открытого огня уже не было. Пожарные развернули лафетные стволы для подстраховки.

Обстоятельства инцидента устанавливаются. Сведений о других пострадавших не поступало.

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