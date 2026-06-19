В российском регионе после ЧП на АЗС пострадал мужчина

В Холмске во время работ на автозаправке по улице Железнодорожной произошёл хлопок. При проведении технических мероприятий вспыхнула газовоздушная смесь. Пострадал мужчина, его госпитализировали в Холмскую центральную районную больницу.
В пресс-службе ГУ МЧС по Сахалинской области сообщили, что на АЗС произошла вспышка газовоздушной смеси без последующего горения. Один человек получил травмы и был доставлен в больницу.
Когда на место прибыли сотрудники 3-й пожарно-спасательной части, открытого огня уже не было. Пожарные развернули лафетные стволы для подстраховки.
Обстоятельства инцидента устанавливаются. Сведений о других пострадавших не поступало.
Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.Читать дальше