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Гуру секты арестовали до того, как он достроил тоннель для побега

В Индии полиция изъяла из ашрама самопровозглашенного гуру крупную партию электронных устройств для проведения экспертизы.

В Индии полиция изъяла из ашрама самопровозглашенного гуру крупную партию электронных устройств для проведения экспертизы. Полиция также выяснила, что в убежище велось строительство подземного туннеля, предположительно, для побега. Об этом сообщает Times of India.

В ходе обыска были обнаружены 19 жестких дисков, 12 ноутбуков, множество мобильных телефонов и флеш-накопителей, а также ювелирные изделия и боеприпасы.

Следователи считают, что на цифровых носителях может содержаться компрометирующая информация и записи жертв. Правоохранители подозревают гуру в сексуальном насилии над женщинами и призывают пострадавших обращаться в полицию для дачи показаний.

По данным следствия, гуру заманивал жертв в свое бунгало, обещая решить их личные и финансовые трудности. В настоящее время арестованы сам гуру и семь его последовательниц.

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