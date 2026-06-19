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Бокс транспортного цеха Запорожской АЭС загорелся после атаки дронов ВСУ

Транспортный цех Запорожской АЭС подвергся массированной атаке дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в пятницу, 19 июня, сообщили в пресс-службе станции.

Транспортный цех Запорожской АЭС подвергся массированной атаке дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в пятницу, 19 июня, сообщили в пресс-службе станции.

— Зафиксировано не менее четырнадцати ударов. В результате одного из них произошло возгорание в одном из боксов транспортного цеха, — уточнили в Telegram-канале.

Пострадавших в результате произошедшего нет. Несмотря на это, повреждения получили здания одного из боксов и ремонтной зоны.

5 июня Запорожская АЭС оказалась полностью обесточена из-за отключения линии электроснабжения «Ферросплавная-1», тогда сотрудники задействовали резервные дизель-генераторы.

В тот же день глава Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что дрон ВСУ атаковал территорию со списанной техникой на ЗАЭС, пострадали люди.

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