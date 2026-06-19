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В Воронеже и Нововоронеже вновь объявили тревогу в связи с угрозой непосредственного удара БпЛА

Жителям советуют отойти от окон и перебраться в помещение.

В 8:31 19 июня в Воронеже завыли сирены из-за угрозы непосредственного удара БПЛА. Об этом в своем канале в МАКС сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев. А в 8:35 тревогу объявили в Нововоронеже.

— Зайдите в помещение, отойдите от окон, — советует чиновник.

Тем, кто увидел дрон, следует уйти из зоны его видимости и позвонить по телефону 112.

Напомним, что сегодня в Воронеже и Нововоронеже уже звучали сирены — угроза непосредственного удара БпЛА действовала с 2:08 до 2:25.

Тем временем, в Острогожском и Лискинском районах также сохраняется аналогичный режим. Что касается опасности атаки БпЛА, то она действует уже свыше шести часов — с 2:15.

Быть в курсе новостей вы всегда можете в «КП-Воронеж» — теперь мы есть в МАХ: подписывайтесь, чтобы не пропустить важные события региона.

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