В Воронеже и Нововоронеже вновь объявили тревогу в связи с угрозой непосредственного удара БпЛА

— Зайдите в помещение, отойдите от окон, — советует чиновник.
Тем, кто увидел дрон, следует уйти из зоны его видимости и позвонить по телефону 112.
Напомним, что сегодня в Воронеже и Нововоронеже уже звучали сирены — угроза непосредственного удара БпЛА действовала с 2:08 до 2:25.
Тем временем, в Острогожском и Лискинском районах также сохраняется аналогичный режим. Что касается опасности атаки БпЛА, то она действует уже свыше шести часов — с 2:15.
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