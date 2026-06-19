В красноярском Солнечном строители во время буровых работ повредили водопровод

Утром 19 июня в красноярском микрорайоне Солнечный строители во время буровых работ повредили водопровод — «фонтан» забил у жилого дома на улице Ольховая, 10. О происшествии рассказали читатели «КП-Красноярск».
Судя по кадрам, которые публикуют местные жители, вода хлынула не только на парковку и дорогу, но и в подвал многоэтажки.
«У нас воды в подвале уже сантиметров 40. Рабочие долбанули прям в трубу», — говорит очевидец.
Горожане утверждают, что трубопровод повредили рабочие из строительной компании «Сибиряк» — ЖК «Нанжуль-Солнечный», в котором и расположено здание, возводила именно эта фирма.
Мы запросили комментарий у организации. Опубликуем его, когда получим.
На сайте диспетчерской 005 информации об аварии пока нет.