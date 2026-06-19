На ЗАЭС рассказали о повреждениях после атаки беспилотников

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн — РИА Новости. Полный масштаб ущерба от атаки ВСУ по транспортному цеху ЗАЭС оценить невозможно из-за высокой угрозы повторных атак, сообщает пресс-служба станции.
Как сообщила пресс-служба станции, в ночь на пятницу транспортный цех Запорожской АЭС, входящей в состав атомных станций «Росатома», подвергся серии атак беспилотников ВСУ.
«Повреждены здания одного из боксов и ремонтной зоны. Полный масштаб ущерба оценить не представляется возможным из-за сохраняющейся высокой угрозы повторных атак и ограничений на проведение осмотров поврежденных объектов», — говорится в сообщении.
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