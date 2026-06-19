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Тихий дерматолог зарезал домработницу, с которой прожил 15 лет

В Южном Дели арестован известный дерматолог, которого обвиняют в жестоком нападении на домработницу.

В Южном Дели арестован известный дерматолог, которого обвиняют в жестоком нападении на домработницу. Жители престижного района Маунт-Кайлаш шокированы, так как почти 15 лет знали врача как вежливого и замкнутого семьянина, — пишет Times of India.

По словам друзей и пациентов, незадолго до трагедии они заметили странности в поведении доктора. Он стал непривычно замкнутым, что списывали на возможный прием лекарств от депрессии.

Никто из знакомых не подозревал о склонности к насилию, в которой его теперь обвиняет следствие. Врач с 20-летним стажем, получивший награду за заслуги в медицине, активно занимался благотворительностью. Он бесплатно лечил местных жителей и помогал приютам для животных.

Почти 15 лет доктор жил с женой и сыном-подростком. Домработница служила семье все это время.

Была еще жива: больницы не приняли 4-летнюю жертву насильника.