Тихий дерматолог зарезал домработницу, с которой прожил 15 лет

Никто из знакомых не подозревал о склонности к насилию, в которой его теперь обвиняет следствие. Врач с 20-летним стажем, получивший награду за заслуги в медицине, активно занимался благотворительностью. Он бесплатно лечил местных жителей и помогал приютам для животных.