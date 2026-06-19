Генпрокуратура Беларуси завела 12 уголовных дел за взятки в строительстве

В результате проверки межведомственной группы, которая проводилась вместе с ГУВД Мингорисполкома, управление по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Генпрокуратуры завело сразу 12 уголовных дел о даче и получении взяток, о хищениях путем злоупотребления служебными полномочиями в сфере строительства.
В период с 2025 года по май 2026 года руководители минских частных фирм, которые занимались изготовлением строительных смесей, организовали систематическое хищение цемента и песка у государственных организаций.
В преступную деятельность они вовлекли должностных лиц, отвечавших за ход работ и доставку строительных материалов. При этом, замечают в ведомстве, надлежащий контроль за перемещением грузов на предприятиях обеспечен не был.
«Как правило, хищения совершались с территорий строительных площадок и песчаных карьеров, а для их сокрытия оформлялись фиктивные товарно-сопроводительные документы», — заметили в Генпрокуратуре.
Похищенные материалы фигуранты использовали для собственного производства бетона и строительных смесей. За время противоправной деятельности было 340 тонн цемента, а также строительного песка в общем объеме свыше 470 кубометров.
Представители коммерческих структур регулярно давали взятки должностным лицам государственных организаций. При этом сумма взятки изначально учитывалась в стоимости предмета закупки. Подобное, в свою очередь, необоснованно увеличивало бюджетные расходы.
«Взяткополучатели приобретали строительные смеси в нарушение законодательства о закупках без проведения конкурентных процедур, после чего организовывали в адрес фирм взяткодателей первоочередную оплату», — привели подробности в ведомстве.