Генпрокуратура Беларуси завела 12 уголовных дел за взятки в строительстве

В результате проверки межведомственной группы, которая проводилась вместе с ГУВД Мингорисполкома, управление по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Генпрокуратуры завело сразу 12 уголовных дел о даче и получении взяток, о хищениях путем злоупотребления служебными полномочиями в сфере строительства.