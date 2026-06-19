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Газовоздушная смесь рванула на заправке на Сахалине, пострадал мужчина

В городе Холмске Сахалинской области на заправке произошла вспышка газовоздушной смеси. В результате происшествия пострадал один человек, сообщили представители регионального МЧС.

«На АЗС в Холмске произошла вспышка газовоздушной смеси: один человек госпитализирован. При ведении работ на автозаправке по улице Железнодорожной произошла вспышка газовоздушной смеси без последущего горения», — говорится в сообщении.

Прибывшие на место пожарные 3-й пожарно-спасательной части открытого огня не обнаружили — возгорания не последовало. Для безопасности спасатели развернули лафетные стволы и организовали окарауливание обесточенной заправки на случай возможного возгорания.

В результате происшествия пострадал один человек — мужчина госпитализирован в Холмскую центральную районную больницу. Обстоятельства и причины случившегося устанавливаются. Комментариев от руководства АЗС пока не поступало. Сейчас, по данным очевидцев, на выезде из города образовалась большая пробка.

Ранее в Новосибирске на улице Народной взорвался газ, после чего начался пожар. Пострадали два человека. На месте работали сотрудники МЧС, они спасли четверых человек с помощью трёхколенной лестницы. Их передали врачам скорой помощи. Пострадавшим оказывают помощь, пожар тушат.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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