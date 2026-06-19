Транспортный цех Запорожской АЭС атаковали дроны ВСУ

«Вечером 18 июня и в ночь на 19 июня транспортный цех Запорожской АЭС, входящей в состав атомных станций “Росатома”, подвергся серии атак беспилотников ВСУ. Зафиксировано не менее 14 ударов», — рассказали представители станции в Max.
Один из ударов привел к возгоранию в боксе. По данным администрации, жертв и пострадавших нет.
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