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Транспортный цех Запорожской АЭС атаковали дроны ВСУ

Транспортный цех Запорожской АЭС попал под массированный удар украинских беспилотников. Об этом в пятницу сообщили представители самой станции.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

«Вечером 18 июня и в ночь на 19 июня транспортный цех Запорожской АЭС, входящей в состав атомных станций “Росатома”, подвергся серии атак беспилотников ВСУ. Зафиксировано не менее 14 ударов», — рассказали представители станции в Max.

Один из ударов привел к возгоранию в боксе. По данным администрации, жертв и пострадавших нет.

Ранее директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина заявила, что атаки ВСУ на город-спутник Запорожской АЭС Энергодар несут угрозу основному барьеру безопасности атомной станции. 17 июня в результате налета украинских беспилотников на Энергодар один работник ЗАЭС погиб, еще один получил ранения.

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