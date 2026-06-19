Прокуратура может наказать пермяков за признание в любви на теплоходе

Уральская транспортная прокуратура начала проверку фактов, запечатленных на видео, на котором мужчина вручает девушке букет цветов посреди Камы. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
На записи небольшой катер, скорее всего из городской службы спасения, подходит к движущемуся электроходу. Мужчина перебирается на нос катера и протягивает букет одной из пассажирок. Та выходит за ограждение и берет цветы.
В прокуратуре считают, что при этом были нарушены правила судоходства и созданы условия для транспортного инцидента.