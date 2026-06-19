ОПГ планировала деятельность в трех городах Казахстана: задержаны 6 человек

Как сообщается на информационном медиапортале МВД, в ходе оперативных мероприятий транспортные полицейские выявили планы нескольких граждан организовать преступную деятельность в Астане, Караганде и Шымкенте. Оперативные действия сотрудников полиции позволили пресечь их намерения. В рамках расследования были задержаны шесть человек, включая иностранных граждан.
Следствием установлено, что между задержанными были распределены роли: от курьеров до кураторов. Для хранения крупных партий наркотиков использовались гаражные боксы, оборудованные под тайники. Собранные материалы подтвердили факт деятельности организованной преступной группы.
Во время обысков были изъяты крупные партии наркотиков, спрятанные в автомобильных покрышках и подготовленные к дальнейшему сбыту. Из незаконного оборота изъято более 105 кг наркотиков, что относится к особо крупному размеру.
По данному факту транспортной полицией проведено досудебное расследование. В настоящее время принимаются меры по установлению куратора, который находился за пределами страны.
Приговором межрайонного суда по уголовным делам Астаны все участники организованной преступной группы признаны виновными и приговорены к 16 годам лишения свободы. Приговор пока не вступил в законную силу.