ОПГ планировала деятельность в трех городах Казахстана: задержаны 6 человек

Как сообщается на информационном медиапортале МВД, в ходе оперативных мероприятий транспортные полицейские выявили планы нескольких граждан организовать преступную деятельность в Астане, Караганде и Шымкенте. Оперативные действия сотрудников полиции позволили пресечь их намерения. В рамках расследования были задержаны шесть человек, включая иностранных граждан.