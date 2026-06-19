Экс-замглавы полиции Жамбылской области осужден на шесть лет

«Признать Куттыбаева Жайдарбека Кадирбековича виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного пунктами 1, 2 части 3 статьи 190 (Мошенничество) УК РК, и назначить ему наказание в виде шести лет лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе, должности судьи, в органах местного самоуправления, Национальном банке РК и его ведомствах, уполномоченном органе по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций, государственных организациях и субъектах квазигосударственного сектора. (…) Признать Абаева Еркена Кайратовича виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью 5 статьи 28 (Виды соучастников уголовного правонарушения) — частью 2 статьи 367 (Дача взятки) УК РК, и назначить ему наказание в виде пяти лет лишения свободы с пожизненным лишением права занимать аналогичные должности на государственной службе и в государственных структурах», — сообщили в пресс-службе судов Жамбылской области.