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В Воронежской области «КамАЗ» завалил на бок другого грузовика

В больницу в результате аварии угодили два человека.

Источник: Комсомольская правда

По предварительным данным, 18 июня в Панинском районе на 272 километре автодороги «Р-298» случилось дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.

Примерно в 10:30 «КамАЗ», которым управлял 34-летний водитель, врезался в ехавший впереди JMC А0107. В результате столкновения иностранный грузовик повалился на бок, а в больницу угодили два человека — 60-летний водитель JMC и его 59-летняя пассажирка.

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