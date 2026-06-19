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В Башкирии пассажир выпал из движущегося поезда

От полученных увечий мужчина скончался.

Источник: Башинформ

По предварительным данным пресс-службы Центрального МСУТ СК России, вечером 17 июня на 1565 км перегона Чишмы — Шингакуль Куйбышевской железной дороги был смертельно травмирован мужчина.

Погибший ехал в пассажирском поезде. Он пренебрег правилами безопасности, что привело к его падению из движущегося подвижного состава. При падении пассажир получил несовместимые с жизнью травмы.

По данному факту организовано проведение доследственной проверки по статье «нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта».

СК