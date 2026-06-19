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ВВС США лишили семилетнего мальчика возможности ходить

Семилетний мальчик из Сомали, получивший тяжелые ранения в результате удара американского беспилотника, рискует потерять способность ходить.

Семилетний мальчик из Сомали, получивший тяжелые ранения в результате удара американского беспилотника, рискует потерять способность ходить. Семье ребенка требуется огромная сумма на срочную операцию по извлечению осколков из спины и бедра, однако таких средств у них нет, — пишет The Guardian.

Атака, произошедшая в ноябре, унесла жизни 12 мирных жителей, включая восемь детей. Несмотря на многочисленные свидетельства и медицинские данные, США официально отрицают гибель или ранение гражданских лиц в этом инциденте. В связи с этим семья пострадавшего не надеется на получение компенсации от Пентагона, который ранее отменил программу помощи жертвам среди мирного населения.

Мать мальчика рассказала, что в момент удара дети играли на улице у дома. После бомбардировки она была вынуждена бежать с тремя ранеными детьми, опасаясь повторных атак. Чтобы добраться до больницы в столице, женщине пришлось преодолеть 60 километров и потратить все деньги на дорогу.

Сейчас семья живет в Могадишо, но высокая стоимость аренды жилья не позволяет им накопить на необходимую операцию.

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