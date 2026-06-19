ВВС США лишили семилетнего мальчика возможности ходить

Атака, произошедшая в ноябре, унесла жизни 12 мирных жителей, включая восемь детей. Несмотря на многочисленные свидетельства и медицинские данные, США официально отрицают гибель или ранение гражданских лиц в этом инциденте. В связи с этим семья пострадавшего не надеется на получение компенсации от Пентагона, который ранее отменил программу помощи жертвам среди мирного населения.