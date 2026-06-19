Уплывшего на самодельном плоту нижегородца нашли мертвым

В Нижегородской области завершились поиски мужчины, отправившегося в рискованное путешествие по реке на самодельном плавсредстве, — он погиб. Об этом сообщили представители добровольческого поисково‑спасательного центра «Рысь».
Житель региона перестал выходить на связь 15 июня: в тот день он отплыл на собственноручно сооружённом плоту от берега в Варнавинском округе и исчез. Родственники не получали никаких вестей о нём с момента пропажи.
К поискам оперативно подключились волонтёры и сотрудники профильных ведомств. В итоге подтвердились наиболее тревожные предположения — тело пропавшего было обнаружено. Сейчас специалисты выясняют точные обстоятельства и причины трагедии на воде.
Ранее четыре человека утонули за неделю в Нижегородской области.