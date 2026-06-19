Один человек погиб, еще 12 пострадали: Главное об атаках ВСУ на регионы ЦФО

В регионах Центрального федерального округа за сутки после атак ВСУ погиб один человек, еще 12 получили ранения. По данным глав областей и оперативных штабов, пострадавшие есть в Белгородской, Брянской и Курской областях.
В Белгородской области, как сообщили оперативный штаб региона и врио губернатора Александр Шуваев, погиб один человек, ранены девять.
В Ракитянском округе после атаки дрона на автомобиль скончался 62-летний житель Курской области. У его 34-летнего сына диагностированы минно-взрывная травма, слепые осколочные ранения спины и плеча, закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга и акубаротравма. От госпитализации он отказался.
Также в Ракитянском, Шебекинском, Краснояружском и Волоконовском округах ранения получили шесть человек. Все они лечатся амбулаторно. Кроме того, в больницу обратились мужчина и женщина из Белгорода, пострадавшие 17 июня. У обоих акубаротравмы, им также назначено амбулаторное лечение.
В Белгородской области за сутки сбиты 174 беспилотника различного типа. Шесть раз применялась артиллерия, еще пять раз сбрасывались боеприпасы. В регионе повреждены автомобили, предприятия, коммерческое помещение, дома и социальные объекты.
В Брянской области, по информации врио губернатора Егора Ковальчука, в Климовском районе дрон атаковал автомобиль, в котором ехала женщина с двумя дочерьми 10 и 11 лет. Обе девочки получили ранения, одна из них находится в тяжелом состоянии. Пострадавших госпитализировали.
Курский губернатор Александр Хинштейн сообщил, что в Рыльском районе осколочные ранения получила 61-летняя женщина. Ее госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.
В Курской области сбиты 117 беспилотников различного типа. Артиллерия применялась 46 раз, еще 13 раз сбрасывались боеприпасы. В регионе повреждены автомобили, дом, АЗС, резервуар, сельхозтехника и линия электропередачи.
Минобороны РФ сообщило, что с 18 по 19 июня в регионах страны уничтожены 367 БПЛА самолетного типа. Детальную сводку по субъектам ведомство не приводило.
По информации глав регионов и оперативных штабов, в Брянской области уничтожены 20 беспилотников, в Калужской — семь, в Орловской — шесть, в Воронежской и Рязанской — по четыре, в Смоленской и Тульской — по три. Также БПЛА уничтожали во Владимирской и Ярославской областях, их количество не называлось.
Власти Калужской, Орловской, Воронежской, Смоленской, Рязанской и Тульской областей сообщили, что пострадавших и разрушений нет. Владимирские и ярославские власти такую информацию не приводили.