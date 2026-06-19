Один человек погиб, еще 12 пострадали: Главное об атаках ВСУ на регионы ЦФО

По информации глав регионов и оперативных штабов, в Брянской области уничтожены 20 беспилотников, в Калужской — семь, в Орловской — шесть, в Воронежской и Рязанской — по четыре, в Смоленской и Тульской — по три. Также БПЛА уничтожали во Владимирской и Ярославской областях, их количество не называлось.