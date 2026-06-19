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Шурыгина не стала обжаловать домашний арест по делу о распространении порнографии

Блогер Диана Шурыгина отказалась обжаловать домашний арест по делу о распространении порнографии. Об этом в пятницу, 19 июня, сообщили в Троицком суде Москвы.

Блогер Диана Шурыгина отказалась обжаловать домашний арест по делу о распространении порнографии. Об этом в пятницу, 19 июня, сообщили в Троицком суде Москвы.

Девушку обвиняют в незаконном изготовлении и обороте порнографических материалов, совершенных группой лиц по предварительному сговору.

По данной статье ей может грозить наказание от двух до шести лет лишения свободы. Постановление о домашнем аресте уже вступило в законную силу, передает РЕН ТВ.

До этого стало известно, что Шурыгиной запретили пользоваться интернетом, а также осуществлять телефонные звонки, отправлять и получать почтовые сообщения.

По неподтвержденным данным, девушка планировала скрыться от следствия на Бали. Чем «прославилась» Шурыгина и какой срок ей грозит — в материале «Вечерней Москвы».