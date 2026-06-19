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На ул. Емельянова в ДТП погиб водитель «Рено»

Трагическое ДТП случилось вечером 18 июня.

Источник: Комсомольская правда

В Калининграде на ул. Подполковника Емельянова погиб водитель автомобиля «Рено». О ДТП, которое произошло 18 июня около 20:54, рассказали в пресс-службе областной ГИБДД.

Погибшему мужчине было 52 года. Его автомобиль врезался в фонарную опору. Автомобилист скончался на месте.

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