На ул. Емельянова в ДТП погиб водитель «Рено»

В Калининграде на ул. Подполковника Емельянова погиб водитель автомобиля «Рено». О ДТП, которое произошло 18 июня около 20:54, рассказали в пресс-службе областной ГИБДД.
Погибшему мужчине было 52 года. Его автомобиль врезался в фонарную опору. Автомобилист скончался на месте.
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