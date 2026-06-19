В Петербурге врач частной клиники девять месяцев домогался юной пациентки: мужчину арестовали

В Петербурге возбуждено уголовное дело в отношении 49-летнего врача, который приставал к школьнице в одной из частных клиник города. Домогательства происходили с декабря 2023 года по август 2024 года. Об этом со ссылкой на следователей сообщает «КП — Петербург».