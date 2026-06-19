Один мужчина в больнице, другой за решеткой после драки в кафе Волгограда

В Краснооктябрьском районе Волгограда посиделки в кафе закончились больницей для одного мужчины и наручниками для другого. Вечером 14 мая 2026 года в городскую больницу попал 45-летний местный житель с ушибами и переломом носа. Врачи сразу поняли, что травмы криминальные, и позвонили в полицию, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на ГУ МВД по региону.