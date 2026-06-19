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2 БПЛА сбили в районе Парка Победы и Северной стороны в Севастополе

В Севастополе силы противовоздушной обороны и мобильные огневые группы отражают очередную атаку беспилотников. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

Источник: Life.ru

«Сбито 2 БПЛА в районе Парка Победы и Северной стороны», — информирует Развожаев.

Жителям рекомендовано сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности и находиться в укрытиях до стабилизации обстановки. Специалисты продолжают работу.

Ещё два беспилотника несколько часов назад сбили также в районе Северной стороны в Севастополе. Информация о возможных разрушениях или пострадавших пока не поступала.

Все о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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