2 БПЛА сбили в районе Парка Победы и Северной стороны в Севастополе

«Сбито 2 БПЛА в районе Парка Победы и Северной стороны», — информирует Развожаев.
Жителям рекомендовано сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности и находиться в укрытиях до стабилизации обстановки. Специалисты продолжают работу.
Ещё два беспилотника несколько часов назад сбили также в районе Северной стороны в Севастополе. Информация о возможных разрушениях или пострадавших пока не поступала.
Все о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше