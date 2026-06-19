В Башкирии школьники вывели жильцов из горящего дома

Денис Артемьев и Радмир Давлетшин не только прилежно осваивают учебную программу, но и участвуют в общественной жизни школы, являются волонтерами и участниками акции «Парад Победы». Знания и навыки, полученные в полицейском классе, помогли юным героям не растеряться в критической ситуации и действовать быстро, ведь счет шел на минуты. Важна и семейная традиция. Отец Дениса — Владислав Артемьев, пенсионер МВД. Он отдал службе в органах внутренних дел 22 года и вышел на пенсию с должности начальника дежурной части Управления МВД России города Стерлитамака в звании майора полиции. Именно его пример и рассказы о том, что значит защищать людей, стали для мальчика нравственным ориентиром. Впитав уважение к профессии, Денис вместе с другом доказали, что достойны продолжать дело старшего поколения.