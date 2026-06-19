Вымогатели шантажировали молодого арзмасцами интимными фото

В полицию Арзамаса обратился 25-летний местный житель с заявлением о вымогательстве в мессенджере. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Нижегородской области.
По предварительным данным, мужчина вступил в переписку с неизвестным аккаунтом под женским именем и переслал собеседнице личные фотографии. После этого злоумышленник потребовал 5 тысяч рублей, угрожая распространить материалы, и потерпевший, опасаясь огласки, перевёл сумму через мобильное банковское приложение на зарубежный счёт.
По факту предполагаемого вымогательства возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 163 УК РФ, по которой предусмотрено наказание до четырёх лет лишения свободы. Следователи направили запросы в банк для выяснения движения средств и установления лиц, причастных к преступлению. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия, расследование продолжается.
Ранее интимные фото арзамасского студента стали подводом для вымогательства.