Вымогатели шантажировали молодого арзмасцами интимными фото

По предварительным данным, мужчина вступил в переписку с неизвестным аккаунтом под женским именем и переслал собеседнице личные фотографии. После этого злоумышленник потребовал 5 тысяч рублей, угрожая распространить материалы, и потерпевший, опасаясь огласки, перевёл сумму через мобильное банковское приложение на зарубежный счёт.