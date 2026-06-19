Пропавший в Бангкоке россиянин найден живым спустя неделю

О пропаже Максима стало известно 17 июня. В Таиланде его искали целую неделю. Телефон у него был выключен, а где он находится — никто не знал. Мужчина работал в кафе в Паттайе и часто ездил в район Нонтхабури к бывшей девушке, даже после расставания. По словам знакомых, женщина, к которой он отправился в последний раз, страдала от игровой зависимости, часто брала в долг и общалась с подозрительными людьми.