В Воронеже и трех муниципалитетах области отменили угрозу непосредственного удара дронов

В 9:52 19 июня губернатор Воронежской области Александр Гусев объявил об отмене непосредственной опасности атаки БпЛА во всех муниципалитетах региона. Как известно, в 7:30 режим удара по муниципалитету объявили в Острогожском районе, в 7:39 — в Лискинском районе, в 8:31 — в Воронеже, в 8:35 — в Нововоронеже.
Тем временем, действующий с 2:15 режим опасности атаки БпЛА сохраняется на всей территории Воронежской области.
Напомним, что на подлете к Воронежу минувшей ночью сбили один беспилотник.
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