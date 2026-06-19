Гражданин Румынии получил 15 лет за сбор данных о ПВО в Сочи

Речь идет о румыне Д. А. Керчо 2002 года рождения. По данным ведомства, в августе 2024 года, находясь в Краснодарском крае, он собирал сведения о местах дислокации ПВО в Сочи и передавал их украинским спецслужбам.
За помощь в разведке «украинский куратор» пообещал иностранцу безопасный выезд из России и членство в «запрещенном в РФ вооруженном формировании Украины» для участия в конфликте на украинской стороне. Румына задержали при оперативно-разыскных мероприятиях ФСБ.
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