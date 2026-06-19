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Житель Дивногорска обчистил карманы спящего в подъезде мужчины

Горожанин ответит перед судом за кражу денег и сотового телефона.

Источник: Комсомольская правда

53-летний житель Дивногорска предстанет перед судом за кражу денег и сотового телефона. Об этом рассказали в краевом МВД. В апреле 2026 года ранее несудимый мужчина заметил у магазина бесхозную банковскую карту и расплатился ей за продукты и алкоголь.

Возвращаюсь домой, горожанин заметил в подъезде спящего на подоконнике нетрезвого мужчину. Без стеснения фигурант обследовал его карманы и вытащил телефон, который сдал в ломбард за три тысячи рублей.

На вора вышли после того, как потерпевшие обратились в дежурную часть. Он уже возместил причиненный ущерб. Также полицейские изъяли в комиссионном магазине похищенный гаджет.

Расследование дела по статье «Кража» уже завершено. Обвиняемый сейчас под подпиской о невыезде.