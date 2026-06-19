В Петербурге медик почти год приставал к девочке в кабинете частной клиники

В Санкт-Петербурге задержан 48-летний врач частной клиники. Его подозревают в развратных действиях в отношении несовершеннолетней пациентки. Инциденты, по данным следствия, происходили в кабинете медучреждения на улице Победы. Период — с декабря 2023 года по август 2024 года.