В Петербурге медик почти год приставал к девочке в кабинете частной клиники

В Санкт-Петербурге задержан 48-летний врач частной клиники. Его подозревают в развратных действиях в отношении несовершеннолетней пациентки. Инциденты, по данным следствия, происходили в кабинете медучреждения на улице Победы. Период — с декабря 2023 года по август 2024 года.
Следственный отдел по Московскому району возбудил уголовное дело по части 2 статьи 135 УК РФ (развратные действия в отношении лица, не достигшего 16-летнего возраста).
«Следственным отделом по Московскому району… в отношении мужчины 1976 года рождения расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 135 УК РФ», — сообщили в петербургском СК.
Правоохранители провели обыски по месту жительства и работы подозреваемого. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Сейчас следователи устанавливают других возможных пострадавших и выясняют все обстоятельства произошедшего. Проверяется, не совершал ли задержанный аналогичных преступлений ранее.