У жителей Башкирии на водохранилище сломался катер

Как сообщил председатель ведомства Кирилл Первов, во время прогулки по водохранилищу у катера вышло из строя рулевое управление. На борту находились двое взрослых — жители Ишимбая. Самостоятельно продолжить движение они не смогли и попросили проплывавших мимо людей на лодке вызвать помощь.