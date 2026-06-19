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Тамару Эйдельман* заочно приговорили к восьми годам колонии

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Московский городской суд приговорил к 8 годам колонии общего режима историка Тамару Эйдельман* за реабилитацию нацизма и распространение фейков о ВС РФ, передает корреспондент РИА Новости.

Источник: Дмитрий Алешковский/CC BY-SA 4.0

Ранее прокурор запросила для Эйдельман* 8 лет колонии общего режима и запрет на администрирование сайтов сроком на 5 лет. В свою очередь защита просила направить дело обратно в прокуратуру из-за неправильно составленного обвинительного заключения.

«Признать Эйдельман* виновной… назначить наказание в виде 8 лет лишения свободы в колонии общего режима», — огласил приговор судья.

Суд также на 5 лет запретил Эйдельман* администрировать сайты.

Историка признали виновной по статьям о реабилитации нацизма (статья 354.1 УК РФ) и публичном распространении заведомо ложной информации о Вооруженных силах РФ (пункт «д» части 2 статьи 207.3 УК РФ). Ранее она была заочно арестована и объявлена в международный розыск.

По версии следствия, Эйдельман* опубликовала на своем Youtube-канале выпуск авторской программы с негативными высказываниями о действиях СССР в годы Второй мировой войны, днях воинской славы и памятных датах России. Кроме того, историк распространила заведомо ложную информацию о действиях ВС РФ в детской больнице «Охматдет» в Киеве через принадлежащий ей Telegram-канал.

Эйдельман* внесли в реестр иностранных агентов в сентябре 2024 года.

*Лицо, признанное иноагентом на территории РФ.