Тамару Эйдельман* заочно приговорили к восьми годам колонии

По версии следствия, Эйдельман* опубликовала на своем Youtube-канале выпуск авторской программы с негативными высказываниями о действиях СССР в годы Второй мировой войны, днях воинской славы и памятных датах России. Кроме того, историк распространила заведомо ложную информацию о действиях ВС РФ в детской больнице «Охматдет» в Киеве через принадлежащий ей Telegram-канал.