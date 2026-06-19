Тамару Эйдельман* заочно приговорили к восьми годам колонии

Ранее прокурор запросила для Эйдельман* 8 лет колонии общего режима и запрет на администрирование сайтов сроком на 5 лет. В свою очередь защита просила направить дело обратно в прокуратуру из-за неправильно составленного обвинительного заключения.
«Признать Эйдельман* виновной… назначить наказание в виде 8 лет лишения свободы в колонии общего режима», — огласил приговор судья.
Суд также на 5 лет запретил Эйдельман* администрировать сайты.
Историка признали виновной по статьям о реабилитации нацизма (статья 354.1 УК РФ) и публичном распространении заведомо ложной информации о Вооруженных силах РФ (пункт «д» части 2 статьи 207.3 УК РФ). Ранее она была заочно арестована и объявлена в международный розыск.
По версии следствия, Эйдельман* опубликовала на своем Youtube-канале выпуск авторской программы с негативными высказываниями о действиях СССР в годы Второй мировой войны, днях воинской славы и памятных датах России. Кроме того, историк распространила заведомо ложную информацию о действиях ВС РФ в детской больнице «Охматдет» в Киеве через принадлежащий ей Telegram-канал.
Эйдельман* внесли в реестр иностранных агентов в сентябре 2024 года.
*Лицо, признанное иноагентом на территории РФ.