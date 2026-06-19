Уголовное дело возбудили из-за ДТП с юным велосипедистом в Володарске

О происшествии в правоохранительные органы сообщила одна из местных жительниц. По данным сотрудников ГАИ, 37‑летний водитель легкового автомобиля совершил наезд на подростка, двигавшегося на велосипеде по проезжей части в том же направлении. При этом автомобилист соблюдал разрешённый скоростной режим.