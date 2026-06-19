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Уголовное дело возбудили из-за ДТП с юным велосипедистом в Володарске

По данным сотрудников ГАИ, 37‑летний водитель легкового автомобиля совершил наезд на подростка, двигавшегося на велосипеде по проезжей части в том же направлении.

В Володарске возбудили уголовное дело после аварии, в которой пострадал несовершеннолетний велосипедист. Информацию об этом распространила пресс‑служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

О происшествии в правоохранительные органы сообщила одна из местных жительниц. По данным сотрудников ГАИ, 37‑летний водитель легкового автомобиля совершил наезд на подростка, двигавшегося на велосипеде по проезжей части в том же направлении. При этом автомобилист соблюдал разрешённый скоростной режим.

В результате ДТП юный велосипедист получил травмы — его доставили в больницу. В связи с аварией начато уголовное производство: водителю может грозить лишение свободы сроком до двух лет. В качестве меры процессуального принуждения в отношении мужчины избрали обязательство о явке.

Ранее искусственный интеллект начал следить за нарушениями парковки в Нижнем.