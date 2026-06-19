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Гражданин Румынии получил срок за сбор данных о ПВО в Сочи

Гражданин Румынии приговорен к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима за шпионаж. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

Источник: Reuters

Установлено, что румын Д. А. Керчо 2002 года рождения признан виновным по статье о шпионаже. Как уточнили в ведомстве, в августе 2024 года, находясь на территории Краснодарского края, он осуществлял сбор сведений о местах расположения систем ПВО в Сочи. Собранные данные он передавал украинским спецслужбам.

Согласно материалам дела, за оказание содействия в разведывательной деятельности «украинский куратор» гарантировал иностранцу беспрепятственный выезд из России, а также членство в «запрещенном в РФ вооруженном формировании Украины» для последующего участия в конфликте на стороне Украины. Задержание румынского гражданина было произведено сотрудниками ФСБ в ходе оперативно-разыскных мероприятий.

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