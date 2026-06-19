С мошенников в Волгограде взыскали 21 млн руб за незаконные банковские операции

Ранее Дзержинский районный суд Волгограда уже вынес приговоры фигурантам этого дела. Организатора схемы Гирсова осудили на 9 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Варламова получила 5 лет колонии общего режима, но с отсрочкой до достижения ее ребенком 14 лет. Ускова приговорили к 3,5 годам условно с испытательным сроком 4 года. Еще один участник, Петроченков, ранее был осужден на 4 года условно с аналогичным испытательным сроком.