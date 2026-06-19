Петербургский боксёр перепутал парадную с рингом и до смерти избил незнакомца

Петербургский боксёр избил незнакомца. Видео © телеканал «Санкт-Петербург».
По материалам дела, обвиняемый в боксёрских перчатках напал на незнакомого мужчину, нанеся ему многочисленные удары по голове и телу. Потерпевший упал в лифтовой кабине и с лестничного пролёта, ударяясь о предметы и поверхности, после чего нападавший вытащил его на улицу и протащил по асфальту.
Мужчина получил тяжёлые травмы, включая черепно-мозговую травму и переломы рёбер, и спустя два дня скончался в больнице. Суд назначил фигуранту 5 лет лишения свободы в колонии строгого режима, также удовлетворён гражданский иск на 1 млн рублей, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».
Ранее во Владивостоке мужчина жёстоко избил 14-летнего подростка из-за конфликта в лифте. Инцидент произошёл на улице Хабаровской, когда взрослый мужчина посчитал, что подросток неправильно вошёл в лифт и задел его.
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