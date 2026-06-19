Петербургский боксёр перепутал парадную с рингом и до смерти избил незнакомца

По материалам дела, обвиняемый в боксёрских перчатках напал на незнакомого мужчину, нанеся ему многочисленные удары по голове и телу. Потерпевший упал в лифтовой кабине и с лестничного пролёта, ударяясь о предметы и поверхности, после чего нападавший вытащил его на улицу и протащил по асфальту.